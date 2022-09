Stray est bientôt disponible en version physique, voici où le précommander

Le très mignon Stray a su marquer les esprits cet été, mais beaucoup de personnes ne jurant que par les versions boites des jeux ont préféré attendre la sortie physique du jeu, promise par Annapurna Interactive et de Blue Twelve Studio. La version physique PS5 est à nos portes, et on a enfin la confirmation que le jeu allait aussi sortir en version boîte sur PS4. Voici donc où précommander Stray en version physique sur PS4 et PS5.

Où précommander Stray en version boîte ?

Pour trouver Stray sur PlayStation 5, ce n’est pas bien difficile puisque quasiment tous les revendeurs affichent le jeu en précommande. On le trouve entre 29,99 € et 39,99 € selon les enseignes.

Concernant Stray sur PlayStation 4, pour le moment, le choix est un peu plus limité, même si l’on retrouve Amazon et Micromania qui listent le jeu.

Il faut aussi rappeler que la version PS5 du jeu sort le 20 septembre, soit la semaine prochaine, tandis que pour la version PS4, il faudra être plus patient. Elle ne sera disponible qu’à partir du 8 novembre prochain.

PlayStation 5

PlayStation 4

Stray est disponible en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et est compris dans l’abonnement PlayStation Plus Extra depuis sa. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.