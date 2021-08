Stray Blade, un Action-RPG, est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series

La conférence Xbox de la Gamescom n’a pas vraiment été riche en surprises, mais on était prévenu. Elle nous a tout de même permis de jeter un coup d’oeil à Stray Blade, un Action-RPG développé par Point Blank Games et édité par 505 Games, qui a présenté de premières images.

Sortie prévue pour 2022

Stray Blade nous placera donc dans la peau d’un guerrier ramené à la vie après avoir trouvé les traces d’un endroit mythique, la Vallée perdue d’Acrea, mais ce retour d’entre les morts n’est pas sans contrepartie, puisque notre héros se retrouve enchaîné à cette terre. Pour l’aider à se délivrer de cette prison et restaurer la paix dans cet endroit, il pourra compter sur Boji, son fidèle compagnon.

On nous promet de nous immerger dans un monde où le temps passe, qu’importe que votre personnage soit en vie ou non, avec des combats de boss épiques et des arbres de compétence individuels pour le héros et Boji.

Stray Blade sera disponible courant 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series.