Stray Blade

Stray Blade est un Action-RPG avec des élément de rogue-like. On incarne un aventurier qui va découvrir la vallée d'Acréa et ses nombreux mystères, avec un monde en constante évolution où le temps s'écoule même lorsque l'on meurt. On voyage alors aux côtés de Boji, un compagnon d'aventure qui dispose de son propre arbre de compétences pour nous aider lors des combats très dynamiques et exigeants. Il faut alors croiser la mort de nombreuses fois avant d'être paré à faire face aux boss les plus redoutables et découvrir les secrets d'Acréa.