Stranger Things VR : Un jeu d’horreur psychologique et d’action annoncé pour l’hiver 2023 par Netflix

Depuis la diffusion de son tout premier épisode en juillet 2016, Stranger Things est devenu un véritable phénomène auprès du public. Souhaitant exploiter à fond le succès de sa série, Netflix a même cherché à s’ouvrir au marché du jeu vidéo en proposant quelques adaptations essentiellement destinées au secteur du mobile et à l’ambiance rétro. Cependant, il semblerait que l’entreprise américaine ait décidé de voir un peu plus grand cette fois-ci puisque, le week-end dernier, elle a annoncé qu’un jeu VR, sobrement intitulé Stranger Things VR, était en préparation.

Un titre où vous incarnez Vecna, ça vous tente ?

Développé par le studio californien Tender Claws (Virtual Virtual Reality, Tempest, Tendar…), ce titre vous invitera à incarner Vecna, l’antagoniste de la saison 4. Dans le cadre d’une expérience axée sur l’horreur psychologique et l’action, vous devrez explorer en sa compagnie des réalités inconnues tout en apprivoisant le Vide dans le seul but de parvenir à l’aider à envahir les esprits qui lui permettront de se venger d’Eleven (Onze en français) et de la ville de Hawkins.

Programmé pour l’hiver 2023, Stranger Things VR sera disponible sur « les principales plateformes de réalité virtuelle » sans plus de précisions pour le moment. On peut donc logiquement supposer qu’il arrivera au moins sur les casques HTC Vive et Oculus, et peut-être aussi sur le PS VR2 de Sony, même si cela reste encore à confirmer. A suivre.