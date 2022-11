Accueil » Actualités » Sony annonce 11 nouveaux PS VR2 dont Jurassic World Aftermath, Hello Neighbor et The Dark Pictures

Pour accompagner l’annonce de la date de sortie et du prix pour le PlayStation VR2 (ou PS VR2), Sony dévoile 11 nouveaux jeux à venir pour le casque de réalité virtuelle. Cela vous aidera peut-être à faire passer la pilule du prix en cas de coup de cœur pour l’un d’eux.

Un VR bien rempli pour l’avenir ?

Après le 22 février 2023, date de sortie du casque PS VR2, 11 jeux viendront alimenter la PS5 en jeux dédiés en plus du très attendu Horizon Call of the Mountain. Voici donc la liste complète :

The Dark Pictures: Switchback VR

After the Fall

Cities: VR – Enhanced Edition

Cosmonious High

Crossfire: Sierra Squad

Hello Neighbor: Search and Rescue

Jurassic World Aftermath Collection

The Light Brigade

Pistol Whip

Tentacular

Zenith: The Last City

N’hésitez pas à consulter la chaîne officielle PlayStation pour avoir un aperçu de chaque jeu. On retiendra surtout The Dark Pictures: Switchback VR par le studio derrière Until Dawn Rush of Blood, Hello Neighbor: Search and Rescue pour les frissons, Crossfire: Sierra Squad et After the Fall pour les envies de FPS nerveux etCities: VR – Enhanced Editionpour ceux qui voudraient façonner leurs villes.

Il vous faudra bien choisir vos jeux étant donné que le PS VR2 à 600€ risque de peser dans vos budgets dédiés au jeu vidéo.