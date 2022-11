Stranger Things VR

Stranger Things VR est un jeu d'horreur psychologique et d'action développé par Tender Claws et édité par Netflix. Entièrement pensé pour la réalité virtuelle, ce jeu invite le joueur ou la joueuse à incarner Vecna, l’antagoniste de la saison 4 de la série, afin d'explorer des réalités inconnues tout en apprivoisant le Vide dans le seul but de parvenir à envahir les esprits qui lui permettront de se venger d’Eleven (Onze en français) et de la ville de Hawkins.