Stranger Things VR : Prenez le contrôle de Vecna dès cet automne

Allez terrifier ce pauvre Will

Si vous avez envie d’en savoir un peu plus sur Vecna et son histoire, ce Stranger Things VR vous permettra de glisser dans sa peau afin de le voir accomplir ses desseins maléfiques dans plusieurs univers, et notamment dans le ville d’Hawkins où il cherchera Eleven à tout prix.

On pourra donc explorer différents lieux déjà vus dans la série, mais cette fois-ci du point de vue du méchant. Cela ne veut pas dire que les créatures des environs nous laisseront tranquilles, puisque des combats sont bien à prévoir. On pourra utiliser les pouvoirs de télékinésie de Vecna à notre avantage, mais aussi ouvrir des portails vers d’autres dimensions ou encore aller perturber les rêves de certains personnages, comme Will Byers.

Stranger Things VR sera disponible sur Meta Quest 2 et Meta Quest Pro. Aucune date précise n’a été dévoilée mais cette présentation nous a permis d’apprendre que le jeu arriverait normalement dans le courant de l’automne.