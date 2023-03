Stranded : Alien Dawn sortira de son accès anticipé le 25 avril sur PC et consoles

Officialisé pendant la période de la Gamescom l’été dernier, Stranded : Alien Dawn est le nouveau projet du studio britannique Haemimont Games. Studio que l’on connait pour le très chouette Tropico 5 et le sympathique Surviving Mars. On délaisse la planète rouge et le côté décalé pour se concentrer cette fois-ci sur un jeu de survie sur une planète extraterrestre. Après une période d’accès anticipé de plusieurs mois, voici que le titre s’apprête à sortir dans sa version définitive.

La survie à une date

Le développeur a dévoilé une nouvelle bande-annonce pendant la conférence du Future Games Show. Celle-ci revient rapidement sur le concept du titre mais en profite surtout pour annoncer une date de sorite logée à la fin du mois d’avril. Bonne nouvelle, en plus de la mouture PC déjà accessible, le titre sera bien lancé sur les deux générations de consoles. Histoire de pousser à précommander, du contenu bonus sera proposé aux personnes qui achètent le titre avant le 9 mai, avec un skin supplémentaire et un nouveau matériau de construction.

Cette sortie d’early access s’accompagne bien sûr de quelques nouveautés et correctifs mais avant ça, une quatrième et ultime mise à jour sera déployée pour l’accès anticipé le 28 mars. Celle-ci apportera un scénario d’avant-poste commercial, la possibilité d’échanger des ressources avec quatre factions inédites, un nouveau survivant et bien d’autres joyeusetés.

Pour rappel, dans Stranded : Alien Dawn, les joueurs doivent travailler ensemble pour transformer leur site de crash en une base prospère dans un monde en 3D libérateur, en se familiarisant avec leur environnement à la fois magnifique et impitoyable. Les survivants doivent repousser les attaques de la faune extraterrestre, acquérir des connaissances sur des plantes étranges et rechercher de nouvelles technologies pour réussir à prospérer. Chaque survivant a ses propres compétences, sa personnalité et son histoire, et les joueurs doivent veiller à ce que le groupe puisse travailler en harmonie pour faire face à des menaces allant de maladies inconnues à des conditions météorologiques extrêmes.

Stranded : Alien Dawn sera disponible le 25 avril 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Les précommandes numériques seront lancées dans la foulée sur les différents stores numériques.