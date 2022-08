Stranded: Alien Dawn

Stranded : Alien Dawn est un jeu de simulation et de survie développé par Haemimont Games et édité par Frontier Froundry. Les joueurs et joueuses devront assurer la survie d'un groupe de survivants qui ont été abandonnés sur une planète extraterrestre. Il faudra alors collecter des ressources, construire une base et faire en sorte de rester en vie face aux multiples dangers alentours.