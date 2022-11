Stranded: Alien Dawn présente sa première mise à jour majeure, Dunes et Lunes

Haemimont Games est passé de la simulation ensoleillée à la survie spatiale en un claquement de doigts entre Tropico 5 et Surviving Mars. Le studio a visiblement envie de rester encore un peu dans l’espace avec son nouveau jeu de survie et de simulation, Stranded: Alien Dawn, qui est entré dans sa phase d’accès anticipé le mois dernier. Au cours des prochaines semaines, le titre va régulièrement recevoir du contenu pour se diriger vers sa forme finale, et on découvre aujourd’hui la première mise à jour majeure qui a pour but d’enrichir l’expérience.

Le plein de nouveautés pour cette première grosse update

Cette update a pour nom Dunes et Lunes et arrivera dès le 1er décembre dans Stranded: Alien Dawn. Elle aura pour nouveauté majeure l’ajout d’un nouveau biome, Desertum, qui, on vous le donne dans le mille, présentera pas mal de dunes et un paysage désertique, rempli de montagnes. Qui dit désert dit également tempêtes de sable imprévisibles, qu’il faudra apprendre à maitriser.

Un nouveau survivant sera aussi ajouté, Sora. Rien à voir avec le gamin aux chaussures trop grandes et à la clé géante, on vous rassure. Ce personnage sera bien équipé pour vivre au sein des conditions climatiques de Desertum, et sera très utile pour faire face à une nouvelle menace, les reptiliens Tecatli.

On a parlé des dunes, donc il faut aborder les lunes. Trois nouvelles lunes seront ajoutées, à savoir Jason, Nyx et Chaos. La première mettra en place plus d’ennemis ; la deuxième fera en sorte que les attaques de nuit soient plus fréquentes ; tandis que la dernière favorisera les événements imprévisibles. Et comme si cela ne suffisait pas à corser le challenge, la mise à jour ajoutera aussi deux modes de difficulté en plus.

Stranded: Alien Dawn est disponible en accès anticipé sur PC via Steam.