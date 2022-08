Stranded : Alien Dawn nous proposera de la survie dans un monde extraterrestre

Après avoir proposé le délirant Tropico 5 et le réussi Surviving Mars, le studio anglais Haemimont Games s’associe à Frontier Foundry pour un nouveau titre axé sur la survie. Nommé Stranded: Alien Dawn, celui-ci enverra en fin d’année les joueurs et joueuses sur une planète extraterrestre où l’objectif sera bien sûr de rester en vie.

De la survie en milieu extraterrestre

Pas très chanceux, un petit groupe de survivants se retrouve abandonné sur un monde extraterrestre. Délaissé et sans rien avec eux, nos compagnons vont devoir rapidement trouver de quoi se nourrir mais aussi collecter des ressources pour bâtir une base. Ils seront amenés à user et à abuser de l’artisanat pour bâtir des bases modulaires et transformer le lieu de leur crash en véritable havre de paix.

Mais tout ne se fera pas sans heurt puisque de nombreuses mécaniques de jeu de survie s’ajoutent. L’environnement est mortel, sans oublier que les maladies inconnues, les conditionnels météorologiques et la faune locale viendront se mêler à votre quotidien. Il faut prévoir de quoi manger le soir, mais aussi anticiper les aléas et penser à la survie à long terme, et donc faire des choix qui pourront avoir un impact sur la survie du groupe.

Stranded : Alien Dawn a fixé son arrivée sur PC via Steam courant octobre 2022. Il passera d’abord par une période d’accès anticipé, sans en dire plus sur la durée de celle-ci.