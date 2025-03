Steel Seed : Nous y avons joué, ce jeu d’action aventure cyberpunk promet d’être canon ?

Conditions d’aperçu : Nous avons dans un premier temps assisté à une présentation, suivi d’une session de questions/réponses avec le CEO et directeur artistique du studio, Carlo Ivo Alimo Bianchi. Ensuite, nous nous sommes plongés dans une démo autre que celle fournie sur Steam, que nous avons terminée en 20 minutes. Cette démo a été testée sur PC avec 32 Go de RAM, une RTX 3070 et un i5 12-400 (2.50 Ghz).

Zoé à la recherche de son père

Steel Seed disposera potentiellement d’une narration assez basique de ce que nous avons pu voir de cette courte démo. Après une petite cinématique montrant notre héroïne Zoé sur une table d’opération avant sa transformation en être cybernétique, cette dernière se réveille sans le moindre souvenir. L’objectif de Zoé sera donc de se rafraichir la mémoire, de retrouver son père disparu, et elle sera notamment accompagnée de Koby, un petit droïde tout mignon qui l’a réveillée de sa léthargie. Pour le moment, on attend de pied ferme de voir ce que la trame nous proposera.

Quoi qu’il en soit, la relation entre Zoé et Koby s’annonce intéressante, et ka mise en scène promet de mettre le paquet. Il faut bien l’admettre, cette démo d’une vingtaine de minutes, montre en main, nous a permis de voir une petite séquence explosive à la sauce Michael Bay, où nous devions fuir un vaisseau de droïdes peu recommandables nous prenant en chasse. Cette partie là sera sûrement maitrisée, et le soft disposera à coup sûr de moments contemplatifs avec un passage de la caméra en vue 2D, qui faisait déjà son petit effet sur la démo. Il n’y a pas à dire, le studio italien sait ce qu’il fait, et semble pour l’heure le faire bien.

En dehors de ça, Steel Seed pourrait bien en avoir sous le capot que ce soit sur sa direction artistique, ainsi que son aspect sonore. Tournant sur l’Unreal Engine 5, la production de Storm in a Teacup est parvenu à nous gratifier, rien que sur cette démo, de quelques panoramas futuristes particulièrement accrocheurs. Si nous attendons la sortie afin de voir si les légers soucis d’optimisation et les quelques bugs de collision seront corrigés, force est d’admettre que le soft arrive aussi à nous capter sur son sound design. Encore une fois, il faudra voir si le jeu sera du même niveau tout du long, mais les quelques thèmes musicaux semblent réussis, comme le doublage, qui ne démérite pas du tout. Pour l’heure, le soft semble tenir ses promesses sur ces points là.

Déjà convaincant dans ses mécaniques ?

L’appréhension était de mise avant de lancer la démo de Steel Seed, et il faut croire que l’on s’est lourdement trompé. Le titre nous offrira un gameplay orienté action et aventure, dans la veine d’un Prince of Persia voire un Splinter Cell plutôt qu’un Stellar Blade, comme nous l’avait indiqué clairement Carlo Ivo Alimo Bianchi pendant la présentation, avant de passer à la démo. Et il faut le dire, la maniabilité du jeu même si celle-ci est quand même un peu flottante, est au premier abord convaincante. Sur cette démonstration, le soft nous offrait tantôt de la plateforme bien calibrée bien qu’un peu assistée, tantôt des séquences de jeu à mi-chemin entre action et infiltration.

Les phases de combat étaient relativement simples à prendre en main avec la possibilité d’esquiver les attaques ennemies, et d’enchainer avec au choix un coup rapide ou lourd, avec des dégâts qui ne seront évidemment pas les mêmes. Si nous avons pu noter une certaine lourdeur dans les coups portés, le gameplay répondait plutôt bien, mais on aurait aussi aimé un système de parade, ce qui n’était pas possible sur cette démo. Toutefois nous avons trouvé séduisante la possibilité de progresser comme nous l’entendions. Sur la phase de jeu avec pas mal d’ennemis, nous pouvions tous les éliminer discrètement en arrivant derrière eux, ou bien en fonçant dans le tas, et dans ce cas précis la difficulté était inévitablement tarabiscotée pour gérer tous nos adversaires qui paraissaient robustes en faisant parler notre lame.

Cette liberté laissée aux joueurs est réfléchie par le studio italien et il semblerait que tout cela fonctionne à merveille, même si nous attendons de voir comment cela se présentera après plusieurs heures. D’ailleurs, et en dehors de quelques imprécisions de gameplay quand il s’agit de se mettre à couvert, nous avons apprécié les quelques éléments holographiques pour nous rendre invisibles, et ainsi mieux appréhender l’aspect infiltration, qui semble avoir été soigné un maximum par les développeurs. Il était même possible de faire diversion en attirant les ennemis, pour ensuite les éliminer avec une facilité déconcertante. On notera d’ailleurs la possibilité de récupérer des nombres de glitch sur les ennemis, qui vont potentiellement servir à améliorer notre héroïne. Il y aura aussi des niveaux relativement grands à parcourir.

Nous attendons une fois encore de voir le résultat à sa sortie, mais force est de constater que Steel Seed offre des mécaniques de plateforme et de combat/infiltration pour l’heure impeccables. En revanche, il faudra voir si la symbiose entre Koby et Zoé tout au long du jeu sera utile ou non. Car comme nous avions pu le voir sur un rapide trailer à la fin de la démo, nous aurons au fil du jeu la possibilité d’utiliser certaines capacités du droïde, ce qui pourrait offrir pléthore de possibilités aux joueurs afin d’aborder sereinement les affrontements en mode discret ou bourrin. Nous verrons par ailleurs si les phases de plateformes seront aussi un peu plus corsées, ce qui n’était pas forcément évident à voir sur la démo. En tout cas et cela nous a sauté aux yeux, nous avons remarqué mine de rien une vibe Prince of Persia/Uncharted dans les phases de plateformes, qui ne sont pas de mauvaises références en soi.

Si nous sommes encore méfiants sur la teneur de sa narration mais aussi dubitatifs sur quelques imprécisions qui devront se peaufiner, Steel Seed fait bonne figure. Avec une mise en scène qui a de la suite dans les idées tout en étant dotée d’un gameplay qui s’inspire de pas mal de gros titres, autant dire que la production du studio romain part pour devenir un très sympathique jeu d’action et d’aventure. Si le soft dispose encore de quelques lacunes sur la plan graphique comme sur quelques éléments de son système de jeu, force est de constater qu’il devrait offrir aux joueurs un gameplay bien calibré et une certaine liberté dans l’approche. Cet avis enjoué est à prendre encore avec mesure, et nous verrons bien si le titre sera tout aussi canon à sa sortie le 10 avril prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.