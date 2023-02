Accueil » Actualités » Steel Seed : Les créateurs de Close to the Sun dévoilent leur prochain jeu d’action, d’aventure et d’infiltration

Si jamais vous avez apprécié les expériences proposées par Close to the Sun et N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure, alors cette annonce pourrait vous intéresser. En effet, hier, le studio italien Storm in a Teacup a dévoilé l’identité de son nouveau projet. Intitulé Steel Seed, il s’agira d’un jeu d’action, d’aventure et d’infiltration orienté science-fiction programmé pour l’an prochain sur PC et consoles.

Un titre qui souhaite « mettre à l’épreuve notre humanité »

Se déroulant des milliers d’années dans le futur, après que la race humaine ait failli provoquer la destruction de la Terre au point d’inciter les IA à intervenir pour sauver un maximum de personnes en catastrophe en les cachant dans les entrailles de la planète, ce titre mettra en scène Zoe et Koby. Envoyés à la surface, ces deux personnages ont pour mission d’enquêter sur une mystérieuse menace qui pourrait bien signer la fin définitive de l’humanité.

D’après Carlo Ivo Alimo Bianchi, le patron du studio et directeur créatif du jeu qui s’est exprimé dans un communiqué relayé en partie par Gematsu, « Steel Seed représente le projet le plus exigeant à ce jour pour Storm in a Teacup, avec à la fois un système de combat/d’infiltration varié et une narration incroyablement profonde et émotionnelle ». Toujours selon lui, il s’agit d’un « voyage épique qui mettra à l’épreuve votre humanité. »

En attendant d’en apprendre davantage sur cette production, notamment par l’intermédiaire d’une vidéo de gameplay, notez que Steel Seed sortira en 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.