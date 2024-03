Steel Seed : Le jeu d’action-aventure SF de Storm in a Teacup se trouve un éditeur et dévoile un nouveau trailer de gameplay

Sortie toujours prévue cette année sur PC et consoles

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de la prochaine production du studio italien derrière notamment Close to the Sun, elle nous propulsera des milliers d’années dans le futur, dans un univers sombre où la race humaine a failli provoquer la destruction de la Terre. Aux côtés de Zoe et de son drone Koby, nous devrons enquêter sur l’existence d’une mystérieuse installation souterraine dissimulant potentiellement une menace capable de provoquer l’extinction définitive de ce qu’il reste de l’humanité. A priori, être à la fois mobile, agile et furtif sera nécessaire pour arriver au bout de ce périple.

Steel Seed est toujours prévu pour sortir en 2024, sans plus de précisions pour le moment, sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.