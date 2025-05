Test Steel Seed – Une qualité certaine, mais inexploitée

Le 22 avril dernier sortait Steel Seed. Devant initialement sortir un peu plus tôt, le titre de Storm in a Teacup a été finalement repoussé un petit temps pour sortir à cette date, histoire de peaufiner son jeu. Il faut rappeler que le studio italien nous avait déjà gratifié d’un certain Close to the Sun, à l’expérience contrastée. Cette fois-ci, le développeur fait un léger virage pour nous immiscer dans un univers science-fiction et à l’approche action, aventure et infiltration. Après une première approche qui nous a parue encourageante sur pas mal d’aspects, force est d’admettre que Steel Seed a du potentiel certes, mais n’est pas non plus une franche réussite.

Conditions de test : Nous avons terminé la campagne principale de Steel Seed en 8 heures de jeu dans son mode standard. Le titre a été testé sur PC avec 32 Go de Ram, une RTX 3070 et un i5 12-400 (2.50 Ghz).

Zoé/Koby VS. AI

Steel Seed dispose d’une narration hélas très générique. En clair, nous incarnons Zoé dans un monde futuriste où l’IA semble avoir pris le contrôle du monde. Cette dernière, se réveillant sous la forme d’une humanoïde, devra partir à la recherche de son père qu’elle n’a qu’entraperçut au début du jeu. De plus, notre héroïne devra aussi faire en sorte de sauver l’humanité, en péril. Vous l’aurez compris, le titre de Storm in a Teacup commence de manière extrêmement cliché, et sans jamais élever le niveau de son écriture.

Pour faire simple, hormis une mise en scène bonne dans l’ensemble, le fil rouge est fade. En dehors de rebondissements qui surprennent un minimum, jamais le titre n’arrive à nous proposer des dialogues de haute volée. L’ensemble est donc très plat, et seul le duo Zoé avec son robot Koby, parviendra à relever le niveau d’une narration qui reste trop faible. D’ailleurs, nous trouverons une fin un peu trop facile, mais aussi un méchant que l’on voit venir à des kilomètres. En voulant proposer une histoire orientée science-fiction originale, le studio italien a peut-être fait un peu trop dans le cliché et le générique ô possible.

Nous ressortons très déçu de la trame du jeu, bien qu’il y ait de vrais efforts sur sa direction artistique. La production de Storm in a Teacup se révèle être généreux sur la diversité des environnements, avec quelques panoramas qui ne laissent pas indifférents. Il faut donc reconnaitre le talent du studio italien dans la conception, bien que l’on trouve des redondances au fil du jeu. Fréquemment, Steel Seed va nous mettre en face de décors un peu trop mécaniques voire industriels, et seul les deux dernières zones de jeu vont nous proposer quelque chose d’un poil plus varié. Le résultat est très inégal, avec quelques assets qui vont se répéter à notre grand dam. Il semblerait bien que le développeur ait encore beaucoup à apprendre sur l’aspect purement esthétique.

Infiltration ou combat, il faut choisir…

L’une des grandes force de Steel Seed, réside dans le choix laissé aux joueurs de se la jouer infiltration ou combat, ou presque. Outre les phases de grimpettes auxquelles nous reviendrons plus tard, Zoé devra progresser dans des passages peuplés d’ennemis. En règle générale, les ennemis auront des patterns, et son robot Koby servira justement à jouer les éclaireurs en les marquants, ou en tentant d’en éliminer quelques uns. Au premier abord, l’alchimie avec Koby fonctionne, et ses nombreux gadgets pour dézinguer discrètement quelques robots est grisant. Qui plus est, en sus de contrôler un Koby attachant, Zoé pourra aussi se servir en plus des éléments du décor pour se cacher, voire tuer d’un seul coup ses adversaires par derrière. Autant dire que c’est jouissif, et Zoé peut même utiliser Koby pour tirer des projectiles ou balles avec ce dernier.

En somme, y aller en douce est bougrement jubilatoire avec même une légère vibe Uncharted, mais des soucis subsistent. Effectivement, si l’on décide d’y aller en frontal, le jeu se corse un peu trop. D’une part parce que notre héroïne est fragile au moindre coup, d’autre part parce que le gameplay ne semble pas calibré pour du combat pur et simple. Les déplacement et les coups portés sont d’une rigidité affolante, le verrouillage fonctionne peu, et même le feeling global est beaucoup trop limité. Il est bien possible d’améliorer cela en débloquant de nouveaux coups, mais le constat vieillot des combats qui sont en plus brouillons face à plusieurs machines, frustre au plus haut point.

Vous l’aurez compris, le résultat est en parti réussi avec au moins la complémentarité avec Koby. Ce n’est pas suffisant, et même les séquences de plateformes se révèle poussives, bien que curieusement évolutives. En plus de devoir sauter et grimper de rebords en rebords, Steel Seed parvient à nous proposer de nouvelles mécaniques sur ces phases au fil du jeu. En supplément d’une alchimie grisante avec Koby qui embellit le gameplay, chaque nouvelles zones visitées permettent d’assister à de nouveaux éléments pour la plateforme. Que ce soit via les propulseurs de Zoé, en passant par des mécanismes à activer pour sauter plus haut à l’aide de notre mignon petit robot, tout ceci donne une certaine variété dans ces phases de grimpettes.

Il faut dire que l’ensemble marche bien, jusqu’à une certaine limite. Encore une fois, on en revient au gameplay approximatif de Steel Seed, qui contamine également ces séquences là. Une maladresse et imprécision viennent se greffer dans la plateforme pure, jusqu’à nous en faire rager à chaque instant. Autant dire que la frustration est palpable, et sûrement que le jeu aurait dû avoir du temps supplémentaires dans son développement, afin de corriger ces approximations qui nuisent à la jouabilité globale. On ne pardonnera également pas aussi les checkpoints, qui sont placés presque au hasard, ou se payant le luxe d’être bugués à foison. Pour ne rien arranger, l’IA même du jeu manque de peaufinage, et égratignent quelquefois les phases d’infiltration.

S4vi ou quoi ?

Qu’on soit clair, Steel Seed brille de manière épisodique sur tous les points, et offre aussi une construction maladroite. Vous verrez sans doute très souvent le mot approximation ou maladroit dans ce test, car cela reflète bien Steel Seed tout du long. Le level-design, bien que profitant d’une verticalité agréable, s’enlise dans une confusion abyssale sur où aller et quoi faire, surtout vers les derniers instants du jeu. Car en plus d’objectifs très redondants à faire tout le jeu, le titre nous gratifie de passages débilement difficiles, jusqu’à presque nous forcer à abandonner, ou parce que l’indication est mal faite.

Cependant, on ne pourra au moins pas lui enlever quelques tentatives de nous émerveiller avec quelques passages explosifs. Via des séquences à la Michael Bay comme le studio les prénomment, il s’agira de manière générale de fuir avec des décors qui se cassent la figure devant nos yeux. Le côté spectaculaire est plaisant, et le titre s’autorise aussi des phases en 2D, où il faudra échapper à des tirs de sniper d’un mystérieux protagoniste qui nous en veut. Ces moments sont à la fois crispant et fun à jouer. D’ailleurs, il est bien dommage que le niveau du titre ne soit pas comme ça tout du long. Encore une pointe de frustration que l’on peut ressentir finalement. Car comme nous l’avons souvent dit, Steel Seed a de la suite dans les idées, sans vraiment aller au fond des choses, ou en ne fignolant pas le cœur du gameplay.

Après ces nombreux points noir, la cabine S4vi sera l’élément central du gameplay pour l’amélioration. Au moyen de cet engin fournie par notre bonne vieille I.A. S4vi, c’est ici qu’il sera possible de débloquer ses compétences. Mais au préalable, il faudra obligatoirement réussir des défis pour pouvoir ensuite les déverrouiller. Pour ce faire, il faudra utiliser la monnaie du jeu, représentés en bugs. Ceci donnera la possibilité au joueur d’utiliser cet argent afin de s’octroyer l’une des compétences, répartis sur trois arbres. En effet, vous aurez le combat, la furtivité ou encore l’utilitaire, représentant les gadgets de Koby pour faire des diversions sonores, ou même sniper ses ennemis pour les tuer en un coup si vous visez bien la tête. A noter que Zoé est aussi à même de faire des diversion sonores, même si c’est limité.

Dans l’absolu, le système d’habiletés marche. Par contre, le côté gênant se caractérisera par les défis que l’on est obligé d’accomplir, pour ensuite débloquer la compétence désirée même si nous avons l’argent pour cela. Reste que ces cabines disséminées partout dans le jeu, donne aussi la possibilité utile de racheter des munitions pour les armes de Koby, mais aussi de sauvegarder ou aller dans des zones déjà visitées. Pour le dernier point, hormis juste récupérer des collectables loupés, l’intérêt ne sera que très bridé. On notera aussi la possibilité d’acheter des costumes pour Koby ou Zoé, pour un résultat inutile. Grosso modo, ces uniformes ne seront que cosmétiques, sans donner une quelconque capacité passive pour embellir le gameplay. Quand on vous dit que Storm in a Teacup ne va pas jusqu’au bout des choses, ce ne sont pas des mensonges.

La lumière de Steel Seed dans la bande-son et la technique ?

Dans les quelques éléments qui ne sont surtout pas à jeter, il va dans un premier temps y avoir le sound design. Les doublages français, bien qu’ils ne soient pas réellement du niveau de certaines productions même AA comme Clair Obscur: Expedition 33, restent pour le moins corrects. Autrement dit, ne vous attendez guère à une qualité folle comme la production de Sandfall Interactive, mais sachez que les musiques sauveront les meubles. Elles arrivent parfaitement à rythmer comme il se doit les moments épiques comme narratifs, sans pour autant réussir à nous marquer plus que ça. En d’autres termes, aucunes musiques n’arrivent à sortir du lot, et c’est bien regrettable.

On terminera par ailleurs sur les graphismes, loin d’être ridicules. Dopé à l’Unreal Engine 5 comme les trois quarts des productions que l’on peut avoir actuellement, Steel Seed reste beau. Bien qu’il soit parfois plombé par quelques bugs forçant le joueur à relancer le dernier point de contrôle, les textures sont finalement bien ficelées. De plus, les effets de lumière sont réellement top, embellissent le rendu graphique global, et nous offre parfois quelques arrière-plans bien sympathiques. Il y aura comme évoqué plus haut des assets déjà tout prêt dans le moteur d’Epic Games mais qu’à cela ne tienne, nous avons là un rendu final un minimum fluide et bien optimisé. Pour un studio semi-indépendant, Storm in a Teacup semble maitriser cet outil graphique, même sans nous mettre une très grosse claque.