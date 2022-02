Steam Neo Fest : Une tonne de démos à essayer jusqu’au 28 février

Si vous ne savez pas à quoi jouer en ce mois de février pourtant bien chargé, Steam lance à nouveau son Steam Neo Fest, un événement spécial qui permet de tester tout un tas de démos de jeux indépendants, mais pas que. De quoi bien remplir votre liste de souhaits Steam pour les mois à venir, tant la sélection est variée et riche en surprises.

Des centaines de démos à essayer pour cette semaine

On vous a justement proposé en avance les aperçus de Tinykin, Kao the Kangaroo et Daymare 1994 Sandcastle, dont les démos sont maintenant disponibles pour toutes et tous.

Mais puisque l’on est un peu chauvin, AG French Direct oblige, on ne pourra que vous conseiller d’aller voir quelques talents français et francophones, à commencer par le jeu narratif The Wreck de The Pixel Hunt, ou encore Ixion pour les amateurs de stratégie spatiale. On notera également l’intriguant Racine, qui mêle jeu de cartes et combats en temps réel, mais aussi Pharaoh: A New Era, pour s’offrir une bonne dose de nostalgie, et bien d’autres encore.

Le Steam Neo Fest aura lieu jusqu’au 28 février prochain sur Steam, alors ne manquez pas cette occasion de découvrir de nombreux jeux.