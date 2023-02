State of Play : Suicide Squad, Naruto x Boruto, Tchia, Resident Evil 4… Notre résumé complet en vidéo

Les prises de parole de Sony commencent à se faire de plus en plus rare, ce qui veut dire que même lorsqu’un State of Play « mineur » est annoncé, sans jeux des PlayStation Studios au programme, on est en droit d’en attendre quelque chose. Mais le State of Play de ce mois de février aura eu bien du mal à nous convaincre tant il nous a réservé peu de surprises.

Si vous avez manqué l’événement et que vous n’avez pas envie de vous infliger un replay de 40 minutes, on vous résume tout ce qu’il ne fallait pas manquer de ce State of Play dans notre résumé vidéo. On revient sur les annonces phares en quelques minutes seulement, pour vous tenir au courant de tout ce qui a été dit.