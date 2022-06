Starfield : Notre personnage ne sera pas doublé et ne parlera pas

Alors que le monde s’écharpe sur la question de savoir si avoir 1 000 planètes à explorer dans Starfield tient du génie ou de l’ennui, Bethesda continue à préciser quelques détails concernant son prochain mastodonte. Les quinze minutes de présentation lors du Xbox-Bethesda Showcase ont permis de mettre en avant de nombreuses facettes du jeu, à commencer par ses phases de dialogues, à la mise en scène toujours sommaire, pour le meilleur et pour le pire.

Yes, dialogue in @StarfieldGame is first person and your character does not have a voice. pic.twitter.com/A8384m6rGN

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) June 13, 2022