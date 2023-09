Starfield : 15 conseils pour bien débuter l’aventure avant de vous envoler vers les étoiles

Starfield est enfin disponible sur PC et consoles Xbox. Le RPG spatial vous promet des dizaines d’heures à explorer le cosmos. Ayant eu la chance de l’avoir pris en main en avance pour vous fournir un test avant sa sortie, nous avons également pu établir une petite liste de choses à savoir avant de se lancer. Des conseils que l’on aurait nous-même bien aimé avoir avant de commencer le jeu.

Forcez-vous à avancer un peu dans l’aventure principale

Il est tentant de directement partir à l’aventure afin de voir tout ce que le jeu offrir, mais on vous conseille tout de même de ne pas lâcher trop vite la quête principale. Pour ne pas gâcher la surprise, nous serons bien évidemment très évasifs sur ce point, mais sachez qu’avancer dans l’histoire jusqu’à un certain point vous sera bénéfique. Vous comprendrez pourquoi une fois que vous y serez.

Augmentez la difficulté du jeu

Jouer en mode normal est souvent un réflexe lorsqu’on lance une nouvelle partie sur n’importe quel jeu. Il s’agit de profiter d’une expérience équilibrée tout en profitant d’une difficulté recommandée par les développeurs, cependant on vous conseille vivement d’augmenter rapidement celle-ci tant les combats manquent de challenge comme le souligne notre test. Il ne s’agit pas ici de montrer les muscles, mais bien de rendre vos joutes un peu plus palpitantes. Pour changer, la difficulté, rendez-vous dans option, puis jouabilité. A vous de voir ensuite si vous préférez le mode difficile ou très difficile.

Rejoignez l’avant-garde pour en apprendre plus sur le lore

Dans Starfield, vous allez pouvoir rejoindre plusieurs factions et profiter de nombreuses quêtes très poussées, toutefois l’avant-garde est un bon moyen de se faire un récapitulatif de tout ce qui s’est passé avant votre épopée. En effet, le processus de recrutement vous propose une visite optionnelle du musée. Celle-ci qui vous explique les évènements majeurs du passé. Vous comprendrez ainsi un peu mieux le contexte des factions et des lieux que vous visiterez. On peut facilement louper ce passage (comme nous) et rien ne vous oblige à poursuivre les quêtes liées à l’avant-garde ensuite.

N’oubliez pas de dormir régulièrement

C’est quelque chose que l’on oublie facilement, mais dormir n’est pas uniquement là pour passer le temps. C’est aussi un bon moyen de récupérer toute votre vie, ce qui vous économisera quelques kits de soin. De plus, une bonne nuit de sommeil vous donne un bonus d’EXP temporaire alors n’hésitez pas à piquer un somme assez régulièrement.

Activez votre scanner pour retrouver votre chemin

L’univers de Starfield est grand et vous serez parfois perdu lorsque vous explorerez des grands complexes ou des villes un minimum labyrinthiques comme Le Puits dans New Atlantis. Lorsque vous voyez un marqueur, mais que vous peinez à trouver le bon chemin, activer votre scan et suivez les flèches lumineuses affichées au sol pour vous y retrouver.

Mettez la vue de votre vaisseau à la troisième personne

De base, le jeu affiche votre vaisseau avec une vue cockpit. On vous conseille alors de passer la vue à la troisième personne (même touche que pour votre personnage) afin d’avoir une meilleure visibilité. Rien ne vous empêche de remettre la vue cockpit par la suite, mais pour débuter, c’est assez pratique.

Prenez de temps de looter les carcasses de vaisseaux

Surtout au début, les combats spatiaux pourront vous sembler assez compliqué, mais heureusement il est possible de s’en sortir en réparant votre vaisseau en temps réel (stick analogique droit sur manette). Il vous faut pour cela des pièces de vaisseau. Ces derniers peuvent être facilement obtenus sur les vaisseaux que vous venez de détruire. Ainsi, ne quittez pas l’orbite trop vite et prenez le temps de tout récupérez d’autant que vous trouverez aussi des crédits et d’autres matériaux utiles.

Pour facilement trouver les carcasses, suivez les flèches blanches sur votre écran de bord, appuyez sur la touche action (A sur manette Xbox) et approchez-vous suffisamment pour récupérer le gros lot.

Vous pouvez fuir les batailles spatiales

Si jamais les combats spatiaux ne sont pas votre dada ou que vous n’êtes pas en condition pour supporter ce type d’affrontement, sachez qu’il est possible de fuir grâce à vos astromoteurs. Sélectionnez une autre planète et enclenchez le voyage rapide. Veillez à le faire rapidement car vous ne pourrez pas utiliser cette méthode si vos astromoteurs sont endommagés. Aussi, sachez moins ces derniers sont puissants et plus il vous faudra de temps pour préparer un saut.

Prenez un compagnon avec vous pour récolter toujours plus

Si comme nous vous aimez ramasser un maximum de choses dans les RPG, vous allez remarquer que le stockage sera vite limité. Comme tous les jeux de Bethesda, dépasser un poids maximum causera de nombreux malus (dont l’impossibilité de faire des voyages rapides). Heureusement, il est possible de prendre un compagnon avec vous et de lui donner des objets à porter afin d’étendre votre stockage.

Utilisez un point de compétence pour rapidement profiter du jet-pack

Que ce soit pour vos déplacements, les combats ou tout simplement s’amuser avec la gravité, il est primordial d’investir au moins un point de compétence dans la « certification jet-pack » pour en profiter. C’est aussi un formidable moyen d’emprunter des raccourcies pour sauter plus haut où effectuer de grands sauts dans le vide et ainsi éviter les dégâts de chute. Vous n’allez pas le regretter.

Utilisez également un point de compétence en Pilotage et en Systèmes de ciblage

Même si vous n’aimez pas les combats spatiaux, vous serez parfois contrains d’y participer pour certaines quêtes. Veillez donc à mettre des points de compétence en pilotage pour profiter d’abord des propulseurs, mais aussi afin de pouvoir piloter des vaisseaux de classe supérieur. Le système de ciblage pour permet de cibler des parties spécifiques d’un vaisseau comme les moteurs afin de pouvoir l’aborder.

Construisez un avant-poste assez rapidement

Il est possible que vous ne vous intéressiez pas au système d’avant-poste avant un bon moment tellement il y a de choses à faire dans Starfield. Vous devriez tout de même en construire au moins un afin d’avoir une base pour stocker tout ce que vous récoltez. Il possible de fabriquer des conteneurs pour chaque type de ressource (solide, liquide, gaz). Cela vous permettra aussi de voir les ressources indispensables et de stocker en conséquence lorsque vous explorez différentes planètes.

Etablissez-le de préférence votre avant-poste sur une planète au climat tempéré et ayant des ressources proches de vous afin d’utiliser un extracteur de ressource qui récoltera les minerais pour vous.

Ramassez les affiches pour gagner des passifs bonus

Lorsque vous visitez un laboratoire abandonné ou un avant-poste contrôlé par des pillards de la Flotte Ecarlate, n’hésitez pas à chercher une petite affiche représentant un film fictif. Il s’agit en réalité d’un item qui vous procure des bonus passifs comme une augmentation de votre inventaire ou de meilleurs dégâts avec les armes. On peut facilement le manquer et le confondre avec des bricoles dans importance. Il y en a souvent qu’un seul par endroit et il se situe souvent sur une table près du mini-boss.

Utilisez votre scanner pour analyser les planètes durant vos déplacements

Même si l’exploration de planète ne fait pas partie de vos objectifs, il est judicieux d’analyser la faune, la flore et les minerais lorsque vous voyagez vers un objectif de mission afin d’optimiser les déplacements. Sachez que les analyses rapportent de l’EXP et que les données planétaires, obtenues après une analyse complète, peuvent être revendues à bon prix.

Revendez vos données planétaires à Vladimir

En parlant de données planétaires, sachez qu’elles peuvent être revendues chez n’importe quel marchant, mais Vladimir, votre camarade de Constellation, les reprendra pour un meilleur prix. Celui-ci se trouve sur la station Iris ou bien à la Loge de Constellation.