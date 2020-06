Star Wars Squadrons nous dévoile son premier trailer et sa date de sortie

Victime d’un leak la semaine dernière, Star Wars Squadrons a été découvert un peu avant l’heure, et nous avait donné rendez-vous aujourd’hui pour nous présenter sa toute première bande-annonce.

Godspeed, Rebels

Comme prévu, le titre nous placera aux manettes de différents vaisseaux pour des affrontements aériens et spatiaux de grande envergure. Malheureusement, pas de gameplay à se mettre sous la dent mais on sait que le jeu utilisera le moteur Frosbite et que le titre sera présent à l’EA Live de vendredi.

Un mode solo permettra de faire ses armes avant de tenter le multijoueur, où les joueurs s’affronteront en équipes de 5 participants. L’intrigue prendra place après les événements du Retour du Jedi, et donc après la bataille d’Endor. Le mode histoire nous permettra de créer un avatar du côté de l’Empire ainsi que du côté des rebelles, et des caméos de personnages connus sont attendus.

Du côté du multijoueur, on pourra prendre part à des batailles dans des lieux encore inconnus et d’autres plus célèbres, comme Yavin Prime. Au fur et à mesure des batailles remportées, les joueurs gagneront des items et des éléments de personnalisation pour leur pilote et leur vaisseau. Histoire d’être complètement immergé dans les batailles, le jeu permettra aux joueurs PC et PS4 d’utiliser leur casque de réalité virtuelle.

Star Wars Squadrons est prévu le 2 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et le cross-play sera présent. Un détail qui a son importance, le jeu sera proposé à un tarif réduit puisqu’il devrait être disponible pour 39,99 euros.