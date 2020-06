Star Wars Squadrons dévoile déjà ses configurations PC avec et sans VR

Révélé officiellement hier après une petite fuite sur le store de Microsoft, Star Wars Squadrons nous livre toujours plus d’informations. C’est aujourd’hui les configurations PC qui sont tombées avec et sans la réalité virtuelle qui est prévue pour le titre.

Allez Chewie on met la gomme !

Le titre de dogfight de Motive Studio en 5 contre 5 dans des batailles spatiales épiques ne sera pas trop gourmand au vu des configurations minimales et recommandée. Il vous faudra simplement une carte graphique plus puissante si jamais vous voulez vivre l’expérience en réalité virtuelle mais nul doute que si vous êtes en possession d’un casque VR, il est fort à parier que le reste de votre configuration soit à la hauteur du titre.

Configuration minimal (sans VR)

Windows 10

Processeur AMD Ryzen 3 1300X ou Intel i5-7600

Mémoire vive 8Go

Carte graphique Radeon HD 7850 ou équivalent / GeForce GTX 660 ou équivalent

DirectX 11

512 Ko/s ou plus rapide

30 Go d’espace disponible

Configuration recommandée (sans VR/VR en minimal)

Windows 10

Processeur Ryzen 3 3200G ou Intel i7-7700

Mémoire vive 8Go

Carte graphique Radeon RX 480 ou équivalent / GeForce GTX 1060 ou équivalent

DirectX 11

512 Ko/s ou plus rapide

30 Go d’espace disponible

Configuration recommandée (en VR)

Windows 10

Processeur Ryzen 3 3200G ou Intel i7-7700

Mémoire vive 16Go

Carte graphique Radeon RX 570 ou équivalent / GeForce GTX 1070 ou équivalent

DirectX 11

512 Ko/s ou plus rapide

30 Go d’espace disponible

Star Wars Squadrons sera disponible le 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 (et supportera le PlayStation VR), Xbox One ainsi que sur PC (Steam, Epic Games Store, Origins) et dévoilera du gameplay lors de l’EA Play Live qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi.