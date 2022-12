Star Wars Jedi: Survivor ouvre ses précommandes suite à l’annonce de sa date

Star Wars Jedi: Survivor aura été l’une des sensations des Game Awards, à juste titre. Ce second épisode a dévoilé ses premières images in-game où l’on a pu découvrir une suite plus ambitieuse, plus réussie techniquement et surtout riche en promesses. Il nous tarde déjà de retrouver Cal Kestis et son fidèle BD-1, et heureusement, l’attente ne sera pas très longue puisque le titre sort maintenant dans trois mois. C’est donc sans surprise qu’Electronic Arts annonce le début des précommandes, afin de ne pas perdre plus de temps.

Où précommander Star Wars Jedi: Survivor ?

Si pour le moment la France ne semble pas avoir droit à une édition collector pour le jeu, on peut d’ores et déjà précommander le titre dans son édition Standard sur Amazon ou encore Fnac. Pour toute précommande, vous aurez accès au skin Ermite, avec une apparence pour Cal, un style de sabre-laser et un blaster Combustion.

Une édition Deluxe est également proposée avec un peu plus de contenu in-game, à savoir :

Le pack cosmétique Héros galactique qui comprend le costume Vaurien, le skin Robuste pour BD-1 et le Blaster DL-44.

Le pack cosmétique Nouveau héros qui comprend le costume Héros rebelle, le skin BD-Astro pour BD-1 et le sabre-laser Héros rebelle.

Star Wars Jedi: Survivor sortira le 17 mars 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.