Star Wars Jedi Fallen Order : Une mise à jour gratuite avec un mode arène

Pour faire plaisir aux joueurs et célébrer comme il se doit ce 4 mai, journée de célébration de la franchise, Star Wars Jedi Fallen Order écope d’une mise à jour gratuite. D’ores et déjà disponible au téléchargement, celle-ci apporte pas mal de nouveautés et plusieurs bonnes raisons d’y retourner. On fait le point sur les nouveautés.

Détails de la mise à jour gratuite

Récemment annoncé sur Stadia, Star Wars Jedi Fallen Order compte faire revenir les premiers joueurs. Le titre, sorti en novembre dernier, accueille un nouveau mode similaire à un mode arène ainsi que la possibilité de refaire l’aventure avec un mode qui s’apparente à un New Game Plus. D’autres nouvelles choses sont à prévoir, voici ce qu’on a pu lister.

Nouveau mode Nouvelle Aventure+

Ce nouveau mode se débloque une fois avoir terminé le jeu une première fois. Il se rapproche d’un mode Nouvelle Partie Plus mais avec quelques subtilités. Au vu de la construction du jeu façon metroidvania, il est logique de ne pas y retrouver tout de suite l’ensemble de nos capacités.

Cela permet d’accéder directement au mode Entraînement méditatif, qui s’obtient uniquement dans Journey+. Vous pourrez aussi garder l’ensemble des objets cosmétiques, les nouvelles couleurs de sabre laser et les coffres déjà ouverts n’auront plus à être retrouvés. Il faudra cependant débloquer à nouveau ses techniques.

Mode Entraînement méditatif

La grosse nouveauté est une fonctionnalité qui est accessible lorsque vous méditez. Un nouveau menu est alors disponible et vous pourrez accéder à deux modes : Les défis de combat et un mode Grille de Combat, sorte de création de défis.

Le premier vous permet de combattre différentes vagues d’ennemis à travers différentes arènes aux décors inspirés de l’histoire principale. Il y a un total de 12 défis et chaque défi à 3 étoiles. Avoir l’ensemble permet d’avoir de nouveaux éléments cosmétiques pour BD-1.

L’autre est un mode bac à sable où l’on y retrouve une grille de combat où l’on peut créer nos rencontres. On peut ainsi définir nos propres défis en jouant sur divers modificateurs de difficulté, choisir l’une des quatre difficulté et d’autres options. Deux ennemis inédits seront disponibles : Cal Kestis en inquisiteur et Jaro Tapal déchu.

Les autres nouveautés (tenues, skins, correctifs…)

D’autres nouveautés sont à prévoir que l’on vous liste tout simplement :

Une nouvelle tenue pour Cal Kestis : la tenue d’inquisiteur

De nouveaux éléments cosmétiques pour BD-1

Cristal kyber rouge

De nouveaux éléments pour le sabre laser

Ajouts de quelques options d’accessibilité (possibilité de changer les commandes comme le fait qu’il n’est plus nécessaire de maintenir le bouton pour interagir, pour grimper…)

Taille des textes ajustée

Amélioration de diverses améliorations

Amélioration des transitions pour le double saut

Correction d’un bug où Cal pouvait rester coincé dans une boucle de chute sans fin

Correction d’un bug qui empêchait Cal de poursuivre son voyage lorsqu’un chasseur de primes apparaissait

Amélioration du temps de réactivité du gameplay et de la fiabilité des actions (basées sur le retour de la communauté)

Rappelons que le jeu est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il arrivera plus tard dans l’année sur la plateforme de Google. Si vous voulez tout savoir sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet de Star Wars Jedi Fallen Order.