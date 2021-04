Star Wars Jedi: Fallen Order sortira sur PS5 et Xbox Series cet été

En attendant des nouvelles de sa potentielle suite, Star Wars Jedi: Fallen Order continue à faire parler, avec un récent listing qui indiquait une sortie à venir sur PS5 et Xbox Series. C’est aujourd’hui confirmé via un nouvel article sur le site officiel Star Wars.

Des versions optimisées en route

Star Wars Jedi: Fallen Order sera donc bientôt disponible sur PS5 et Xbox Series, avec des améliorations au programme qui n’ont cependant pas été listées. Pour ce qui est de la date de sortie, là aussi c’est un peu le flou, même si on sait que ces versions arriveront dans le courant de l’été. Si vous possédez déjà le jeu sur PS4 et Xbox One, la mise à niveau vers la next-gen sera gratuite.

Rappelons que les versions PS4 et Xbox One bénéficient déjà d’améliorations sur PS5 et Xbox Series. On peut maintenant s’attendre à ce que la next-gen affiche enfin le sacro-saint 4K / 60fps mais rien n’est confirmé pour le moment.