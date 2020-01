Star Wars Jedi Fallen Order aurait pu ne pas avoir de sabre laser

Et si le dernier jeu Star Wars n’était pas devenu ce qu’il était ? Est-ce qu’il aurait eu autant de succès auprès des joueurs et de la presse ? Probablement pas. Et pourtant, le schéma aurait pu être bien différent s’il avait gardé ses toutes premières idées. C’est au cours d’un récent podcast que Stig Asmussen, directeur de Star Wars Jedi Fallen Order, est revenu sur les prémisses du développement.

Pas de Jedi, pas de Force

On apprend alors que Lucasfilm ne voulait pas inclure certains éléments dans le titre lorsqu’il avait été présenté. La société de production voulait même partir sur un jeu de tir avec des blasters et des chasseurs de primes et ne voulaient ni d’utilisation de la force, ni de sabre laser. Respawn Entertainment n’était pas du tout dans cette idée et à défendu son projet bec et ongles.

Stig Asmussen explique : « Les Jedi sont le Saint Graal. Pour faire un titre sur les Jedi, vous devez le mériter. Il y a eu un peu d’hésitation mais ils ont pu voir d’où je venais et ont lâché « très bien, on peut commencer à discuter du développement d’un jeu à propos des utilisateurs de la force, mais pas de Jedi ». Et puis maintenant, le jeu sort et son nom comprend le mot Jedi ».

Le créateur, qui avait officié sur les God of War notamment, explique que Respawn a dû insister pour présenter sa version et mener à bien le développement du titre. Et tant mieux. Puisque sans être dénué de défauts, Star Wars Jedi Fallen Order est une réussite, là où d’autres projets, comme Star Wars 1313 – qui comportait des chasseurs de prime et des blasters – ont été malmenés puis annulés.