Star Wars Jedi: Fallen Order 2 pourrait s’appeler Star Wars Jedi: Survivor

La suite de Star Wars Jedi: Fallen Order est décidément sur toutes les lèvres en ce moment, étant donné que la Star Wars Celebration se rapproche. Si l’on s’attend à ce que Respawn et Electronic Arts dévoilent ce second épisode lors de l’événement du 26 au 29 mai, on guette évidemment le moindre indice qui pourrait nous donner une idée de ce à quoi va ressembler la prochaine aventure de Cal Kestis. Et le journal Jeff Grubb vient justement d’en dévoiler un de taille, même si le tout est à prendre avec des pincettes.

Cal le survivant

Dans son émission Grubbsnax, retranscrite par VGC, le journaliste de Venture Beat, qui se trompe rarement ces derniers temps, a dévoilé que la suite ne s’appellerait pas Star Wars Jedi: Fallen Order 2, mais plutôt Star Wars Jedi: Survivor.

Un nom qui semble être logique si l’on s’intéresse à l’histoire de Cal, qui est effectivement un survivant de l’Ordre 66, et qui a vécu une aventure très éprouvante dans le premier épisode (on en dira pas plus pour éviter le spoil).

Il faudra encore attendre que cela soit confirmé, mais on imagine que ce n’est qu’une question de jour. Pour rappel, il se pourrait que ce Star Wars Jedi: Survivor ne sorte que sur PC, SP5 et Xbox Series, aux dernières nouvelles.