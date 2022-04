Star Wars Jedi: Fallen Order 2 pourrait bien être exclusif au PC, à la PS5 et la Xbox Series

Le mois de mai promet d’être important pour les fans de Star Wars. Déjà avec le 4 mai, qui marquera le Star Wars Day et qui sera donc peut-être le moment d’annoncer de nouvelles choses autour de la licence, mais aussi avec la Star Wars Celebration, qui aura lieu dès le 26 mai prochain. On s’attend alors à ce que Star Wars Jedi: Fallen Order 2 fasse son apparition lors de l’un des deux événements, tant l’existence du jeu n’est plus un secret. Jeff Grubb vient quant à lui apporter des mauvaises nouvelles aux joueurs et joueuses qui attendent le retour de Cal mais qui ne disposent pas d’une console de nouvelle génération.

Un vrai épisode pour la next-gen ?

Comme l’a relayé Bespin Bulletin, le journaliste de Venture Beat a récemment déclaré dans l’une de ses vidéos que Star Wars Jedi: Fallen Order 2 pourrait être exclusif à la next-gen, et ne sortirait donc pas sur PS4 et Xbox One comme le premier épisode.

S’il affirme qu’il doit encore se renseigner avant d’en être certain à 100 %, il semble être plutôt sûr de cette information, qui ne serait en aucun cas étonnante, même si elle en décevra certains.

Quoi qu’il en soit, le journaliste mise également sur un premier reveal du jeu lors de la Star Wars Celebration fin mai, ce qui veut dire qu’il ne reste probablement plus que quelques semaines avant de voir ce qui nous attend dans cette suite.