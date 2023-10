Star Ocean: The Second Story R dévoile son long trailer de lancement et plein d’informations

Le gros JRPG de cette fin d’année sera un remake du côté de chez Square Enix, qui entend bien donner un sacré coup de jeune au deuxième épisode de la saga Star Ocean. Ce Star Ocean: The Second Story R est parvenu à attirer l’œil grâce à son esthétique singulière, qui mélange pixel-art et 3D, donnant ainsi encore plus envie de (re)découvrir cette épopée spatiale. Le titre sortira la semaine prochaine et c’est pour cela que l’éditeur nous offre aujourd’hui un traditionnel trailer de lancement, en plus d’autres informations à noter.