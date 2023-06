Star Ocean The Second Story R : un remake ambitieux annoncé

Star Ocean est l’une des licences du JRPG les plus appréciées de Square Enix même si les dernières productions ont eu des retours assez mitigés. En revanche, les premiers opus sont parmi les plus apprécié de la licence et en particulier le second opus qui bénéficient (sorti initialement en 1998 sur PS1) aujourd’hui d’un remake, Star Ocean The Second Story R.

Nous avions été assez déçu du remaster de premier volet, Star Ocean: First Departure R, mais le traitement de celui-ci n’a visiblement rien à voir. Graphiquement, le rendu est assez impressionnant grâce à un savant mélange d’environnements en 2.5D et de pixel art. Sans oublier les nouveaux portraits des personnages qui sont magnifiques. Le gameplay reste toujours aussi dynamique avec des affrontements en temps réel. On pourra personnaliser les compétences et techniques des différents combattants jouables.

En ce qui concerne l’histoire, nous sommes de nouveau devant ce qui fait le sel de la série avec une ambiance mélangeant la fantaisie et le Space Opera. Voici le synopsis communiqué par l’éditeur : L’histoire commence lorsque Claude, un officier de la Fédération se retrouve sur une planète mystérieuse. En cherchant comment rentrer chez lui, il rencontre une jeune fille et se retrouve embarqué dans une quête pour sauver son peuple, tout comme l’annonçait une ancienne prophétie.

Parmi les ajouts inédits de cette version, on note trois nouveaux modes de difficultés (Terre, Galaxie et Univers, respectivement classique, difficile et très difficile) et surtout des textes en français grâce à une mise à jour au lancement. Vous aurez également le choix entre les voix anglaises et japonaises. Vous pourrez en outre faire l’aventure avec Claude ou Rena afin d’avoir un point de vue différent sur l’intrigue. Comptez aussi sur plusieurs fins suivant vos relations avec vos compagnons.

Star Ocean The Second Story R sortira le 2 novembre 2023 sur PC, PS4, PS5 et Switch. Les éditions physiques ou numériques profitent de bonus de précommande :

Épée longue de la Fédération pangalactique

Poings forestiers

Anneau de l’aube

Ensemble d’objets de soin (Fruits rouges x20 + Potion de résurrection x20)

Une édition Collector est également au rendez-vous avec :

Édition standard du jeu.

Boîte de l’Édition Collector avec : Bande originale Édition Collector du jeu et un Artbook.

Collection de mini-plaques en acrylique.