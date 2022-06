Star Ocean: The Divine Force sera présenté à l’occasion d’un showcase spécial le 29 juin

Maintenant que Square Enix a montré une nouvelle fois son prochain JRPG phare, Final Fantasy XVI, il peut se concentrer sur des projets à plus court terme comme Star Ocean: The Divine Force. Le titre a fait l’impasse sur les dernières conférences mais l’éditeur nous avait prévenu qu’il referait parler de lui fin juin. Et puisqu’on est arrivé à la fin du mois, Square nous précise enfin sous quelle forme ce sixième opus sera présenté.

40 minutes de présentation pour le jeu

Pas de Square Enix Presents en vue. L’éditeur japonais préfère consacrer un showcase spécial à Star Ocean: The Divine Force avec une émission intitulée Star Ocean Program Special Edition, qui sera diffusée le 29 juin à 13 heures (heure française) sur YouTube.

Cette présentation va durer approximativement 40 minutes, de quoi nous laisser espérer beaucoup de gameplay. On sait d’ores et déjà que 8 minutes de ce live seront dédiées à l’introduction de l’histoire du personnage de Raymond Laurence (via son doubleur Subaru Kimura), tandis qu’on nous promet de découvrir de nouveaux protagonistes ainsi que des détails sur le gameplay. Si le JRPG vous intéresse, ce sera donc une émission à ne pas manquer.

Star Ocean: The Divine Force devrait sortir en 2022 sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.