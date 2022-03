STALKER 2 : Les développeurs seraient en train de s’installer à Prague pour finir le jeu

On en avait déjà parlé auparavant, mais STALKER 2 : Heart of Chernobyl, le dernier jeu du studio Ukrainien GSC Game World, a été repoussé à maintes reprises depuis son officialisation en 2018. Depuis l’annonce de l’invasion russe fin février dernier, les studios de développement de jeux vidéo ont du mettre en pause leurs activités, comme dans beaucoup d’autres secteurs. Mais GSC Game World ne veut pas tout arrêter, et le studio veut à tout prix sortir son jeu.

Déménagement à Prague

Initialement basé dans la capitale ukrainienne, le studio derrière STALKER 2 veut absolument sortir son jeu vidéo, car même sans ce contexte très compliqué , STALKER 2 avait déjà pris énormément de retard. De ce fait, une partie du studio GSC Game World déménagerait apparemment à Prague, capitale la République Tchèque, pour pouvoir terminer son jeu. Cette information a été relayée par certains journalistes tchèques spécialisés dans le jeu vidéo comme Pavel Dobrovsky, on encore le média tchèque Vortex.

Cette initiative pourrait donner des idées à beaucoup d’autres studios, comme par exemple 4A Games (derrière la série des Metro), mais aussi à d’autres entreprises au delà de la sphère vidéoludique. Par ailleurs, il est important de noter qu’aucune annonce officielle de la part de GSC Game World n’a encore été prononcée. À noter que récemment, le titre du jeu à changé en Stalker 2 : Heart of Chornobyl pour correspondre à l’orthographe ukrainienne.

Stalker 2 : Heart of Chornobyl est prévu sur Xbox Series X|S et sur PC.