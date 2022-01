S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl prend du retard, le jeu est reporté au 8 décembre

Vous pensiez qu’une fois passé en 2022, la folie des reports s’arrêterait ? Si oui, vous étiez bien optimistes. C’est S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl qui inaugure aujourd’hui le bal des reports de l’année 2022, avec un retard pour le moins conséquent, qui fait presque basculer la sortie du titre à l’année prochaine.

Le premier retard conséquent de l’année, ça se fête

GSC Game World nous apprend donc que S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl ne sortira pas le 28 avril comme cela était prévu jusqu’ici, mais bien plus tard. Un tweet vient ainsi nous préciser la nouvelle date de sortie du jeu, désormais fixée au 8 décembre. Oui, c’est un sacré retard.

Ici, la pandémie n’est pas citée (pour une fois), mais l’équipe précise avoir besoin de prendre ces sept mois supplémentaires afin d’améliorer le jeu et de corriger tout ce qui peut l’être pour rendre la meilleure copie possible (tout en gommant ses projets de NFT), étant donné qu’il s’agit là du plus gros projet du studio. L’équipe remercie la communauté de sa patience en promettant de nombreuses mises à jour au cours de l’année.

Ce report vient donc un peu alléger ce début d’année, et même si l’on ne veut pas être pessimiste, il y a fort à parier que d’autres AAA suivent le même chemin dans les semaines à venir.