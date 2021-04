Stadia se met à jour et ajoute enfin une barre de recherche

Si vous n’avez jamais fait un tour sur la plateforme Stadia, vous serez sans doute surpris d’apprendre que l’application ne possédait pas de barre de recherche. Oui, le service de Google n’avait pas encore intégré cet outil, pourtant indissociable de la marque américaine. Heureusement, cette barre de recherche arrive enfin, ainsi que d’autres fonctionnalités.

Une fonctionnalité essentielle arrive

Plus besoin de parcourir toute l’application pour retrouver les jeux que vous souhaitez consulter, la barre de recherche arrive dès cette semaine pour tous les utilisateurs. Cette fonctionnalité sera déployée petit à petit, comme nous l’annonce le dernier article sur le site de Stadia. Une nouvelle interface utilisateur sera mise en place pour mieux trier les offres Pro, les jeux gratuits et les jeux dans notre bibliothèque.

D’autres fonctionnalités arriveront plus tard, comme les fils d’activités concernant les jeux et l’activité de chaque joueur. Aucune date n’a cependant été annoncée pour ces features. Rappelons également que plus de 100 jeux sont prévus sur Google Stadia en 2021.