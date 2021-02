Google affirme qu’une centaine de jeux arriveront sur Stadia en 2021

L’annonce de la fermeture des studios internes de Google a inquiété de nombreux utilisateurs de Stadia, même si cela ne signifiait pas la fin du service. Conscient de l’incertitude qui règne autour de Stadia, Google a décidé de clarifier les choses afin que d’empêcher que cette annonce refroidisse définitivement les potentiels clients de la plateforme.

Un catalogue qui va continuer à se remplir en 2021

Le géant américain continue à affirmer que des jeux vont sortir sur Stadia pendant encore longtemps, et que la fermeture des studios ne concernait que l’arrêt des jeux internes chez Google. Les développeurs tiers sont encore libres de publier sur Stadia, et Phil Harrison devrait les encourager à le faire. On a d’ailleurs pu voir récemment que Judgment allait sortir sur la plateforme en même que les versions next-gen du jeu.

Google précise alors que durant ces prochaines semaines, on aura également droit à la sortie de Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition, Kaze and the Wild Masks mais aussi FIFA 21, qui sera disponible dès le 17 mars. Google précise alors que « ces jeux ne représentent qu’un aperçu de plus de 100 jeux qui seront ajoutés au catalogue Stadia en 2021« .

Effectivement, il faut aussi rappeler que de gros titres arriveront sur la plateformes, comme Far Cry 6, mais il faudra voir si cela est suffisant pour que le public soit toujours intéressé par la proposition de Stadia.