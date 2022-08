Pour le lancement de sa version dite globale, autrement dit la version mondiale, Tower of Fantasy se montre bien généreux. Le titre a enregistré des millions de préinscription, et Hotta Studio a décidé de gâter les nouveaux venus avec des événements offrant plein de récompenses. Histoire d’attirer encore plus de monde et de satisfaire sa nouvelle communauté, le studio a dévoilé qu’un Simulacre SSR serait offert à tout le monde. Voici comment obtenir un SSR gratuitement dans Tower of Fantasy.

Comment obtenir un SSR gratuit dans Tower of Fantasy ?

Afin de fêter le lancement de la version globale du jeu, Hotta Studio a mis les petits plats dans les grands, et a dévoilé l’existence d’un événement nommé « Navigation sur le Sentier étoilé ». C’est grâce à ce dernier que vous allez pouvoir obtenir un SSR de votre choix.

Cet événement aura lieu durant un temps limité après la création de votre personnage. Vous aurez 21 jours, et pas un de plus, pour accomplir de nombreux défis et objectifs qui seront notés sur la page de l’événement. Ces objectifs donneront accès à plusieurs récompenses, comme un Nucléus or et d’autres objets, mais surtout une boîte d’arme SSR.

Pour accéder à cet événement, rien de plus simple. Il suffit simplement de créer un personnage, et d’accomplir la quête « Intrus de la station écologique » qui se situe durant l’introduction du jeu, assez rapidement après le tutoriel. Avec ce SSR gratuit qui vous attend, pas forcément besoin de reroll, sauf si vous souhaitez avoir deux Simulacres bien précis dès le début du jeu.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.