Square Enix va absorber le studio Tokyo RPG Factory (I Am Setsuna, Lost Sphear)

La fin d’une autre division chez Square Enix

Tokyo RPG Factory était une sous-division de Square Enix qui a donné naissance à des titres comme I Am Setsuna, Lost Sphear et Oninaki, trois titres qui n’ont pas réellement rencontré un franc succès, du moins d’un point de vue commercial. Voilà maintenant quelques années que le studio ne fait plus parler de lui et pour cause, Square Enix a annoncé aujourd’hui qu’il était sur le point d’être complètement absorbé.

Puisque Tokyo RPG Factory faisait déjà partie de Square Enix, il ne faut pas réellement parler ici d’un rachat, mais plutôt y voir le signe que l’entité Tokyo RPG Factory va complètement disparaitre et que les employés du studio vont être dispatchés dans les autres divisions de Square Enix. Un peu à la manière d’un Luminous Productions l’année dernière, suite à l’échec de Forspoken. N’attendez donc plus de jeux de la part de ce studio qui a maintenant cessé d’exister, après trois jeux passés quelque peu inaperçus.