Square Enix est (malheureusement) toujours tenté par les NFT et la blockchain avec une grosse année 2023 en prévision

L’année 2023 a beau être annonciatrice de beaux projets pour notre industrie, elle ne sera pas à l’abri de quelques points d’ombre. Malgré les bonnes nouvelles qui semblent se profiler autour de la licence Final Fantasy, Yosuke Matsuda, président de Square Enix, a décidé de nous miner le moral avec sa lettre de voeux pour 2023 (même si elle est avant tout destinée aux investisseurs). Rappelez-vous, en 2022, l’intéressé exprimait tout son intérêt pour le Web3, les NFT et la blockchain. Autrement dit des secteurs dont la bulle expectative a largement été percée aux cours de derniers mois, entrainant de nombreux échecs et faillites. Pourtant, pour 2023, Matsuda persiste et signe : Square Enix va foncer tête baissée dans ce marché.

Quand on est clairement dans le déni

Même s’il reconnait dans sa lettre que la seconde moitié de l’année 2022 a été sombre pour le marché, avec plusieurs entreprises qui ont échoué lamentablement, il réitère sur plusieurs paragraphes son envie d’explorer les possibilités offertes par ces nouvelles technologies, poussé par l’idée que le Japon encourage le développement de ces dernières :

« En termes de nouveaux domaines d’activité, nous avons nommé trois domaines d’investissement prioritaires à moyen terme. Parmi ceux-ci, nous nous concentrons surtout sur le divertissement lié à la blockchain, auquel nous avons consacré des investissements agressifs et des efforts de développement commercial. En regardant de l’extérieur, je pense qu’il est juste de dire que la blockchain a acquis une reconnaissance significative en tant que domaine en 2022, comme en témoigne le fait que le « Web 3.0 » est devenu un mot à la mode largement employé par les hommes d’affaires. […] Après l’excitation et l’exaltation qui ont entouré les NFT et le métaverse en 2021, 2022 a été une année de grande volatilité dans l’espace lié à la blockchain. Cependant, si cela s’avère avoir été une étape dans un processus qui conduit à la création de règles et à un environnement commercial plus transparent, cela aura certainement été pour le bien de la croissance du divertissement blockchain. »

Matsuda répète que son envie est de créer de nouvelles expériences grâce à ces technologies, plus que d’atteindre un vrai modèle de monétisation (oui, bien sûr), puisqu’il reconnait que cette idée s’est effondrée en 2022. Il indique ensuite que Square Enix planche sur plusieurs projets liés à cela et promet une année 2023 importante dans ce domaine :

« Notre groupe a plusieurs jeux blockchain en cours de développement basés sur des licences originales, dont certains que nous avons annoncés l’année dernière, et nous entreprenons des préparatifs qui nous permettront de dévoiler encore plus de titres cette année. Nous sommes également engagés dans l’investissement sur ce domaine et nous continuerons à encourager des entreprises prometteuses, que nous les trouvions au Japon ou à l’étranger. La blockchain a été un objet d’exaltation et une source d’agitation, mais avec cela dans le rétroviseur, nous espérons que les jeux de blockchain passeront à une nouvelle étape de leur croissance en 2023. »

Le président de Square Enix fait ici sans doute référence à Oasys, une nouvelle blockchain à laquelle l’entreprise a apporté son soutien en septembre derniers, en plus de nombreux autres éditeurs comme Sega, Bandai Namco ou Ubisoft. On n’oublie pas non plus Symbiogenesis, un projet NFT annoncé à la surprise générale quand tout le monde s’attendait à un retour de Parasite Eve (parce qu’on n’a visiblement pas le droit au bonheur).

Si Matsuda promet évidemment bien de belles choses pour le secteur plus traditionnel de l’entreprise, voir que le marché des NFT et de la blockchain tient encore une place si importante dans ses vœux a de quoi nous laisser pousser un gros soupir de découragement.