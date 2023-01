Yoshinori Kitase donne des nouvelles de Final Fantasy VII Rebirth et promet une grosse annonce sur un autre épisode

Les traditionnels vœux de la nouvelle année chez les développeurs japonais permettent de bien se tenir au courant de l’avancée de certains projets. Certains artistes profitent aussi de ce moment pour teaser les projets et annonces qui arriveront en 2023, à l’image de Yoshinori Kitase, qui supervise l’ensemble de la saga Final Fantasy chez Square Enix. Etant donné qu’il est très impliqué sur le remake du septième épisode de la série, il a tenu à adresser quelques mots sur le développement de Final Fantasy VII Rebirth, mais pas seulement.

Nouveau remake en vue ?

En plus d’être à la tête de la licence entière, Kitase est aussi producteur sur Final Fantasy VII Rebirth, ce qui veut dire qu’il était quelque peu obligé de nous donner quelques nouvelles sur ce titre qui pourrait sortir à l’hiver 2023/2024. Cependant, c’est la fin de sa déclaration qui nous interpelle, puisqu’elle nous tease une autre annonce Final Fantasy pour 2023 qui n’est pas liée à Final Fantasy VII :

« Le développement s’accélère sur le titre que je produis, Final Fantasy VII Rebirth. Je suis sûr que beaucoup d’entre vous essayent d’imaginer comment nous allons recréer certaines des scènes les plus emblématiques du jeu, et nous aurons plus de détails à partager à ce sujet lorsque le moment sera venu. Il y aura aussi une autre grande annonce sans rapport avec Final Fantasy VII dont je ne peux rien dire pour le moment. Soyez assurés que nous travaillons dur pour faire en sorte que 2023 soit l’année la plus excitante à ce jour. »

La première chose à retenir est que le développement de Rebirth semble continuer sans accroc, nous laissant espérer que le titre donnera effectivement de ses nouvelles cette année. Le second détail qui interpelle, c’est évidemment cette fameuse annonce liée à la saga. Puisque Final Fantasy XVI va sortir cette année, on voit mal Square Enix annoncer dans la foulée un dix-septième épisode.

Ce qui laisse donc les fans s’imaginer que cette annonce pourrait concerner un potentiel Final Fantasy IX Remake, qui avait fait l’objet d’une fuite chez Nvidia il y a quelques temps. Ce gigantesque leak s’est averé être juste à de nombreuses reprises ces derniers mois, si bien qu’un remake du neuvième épisode ne tient plus vraiment de l’ordre du fantasme, mais du possible, sans doute pour coller avec la diffusion de l’anime qui doit lui aussi arriver prochainement. Une nouvelle version de Final Fantasy Tactics semble aussi être dans les tuyaux, alors qui sait.

A ce stade, on reste dans le domaine de la spéculation, mais en cette nouvelle année, on a bien le droit de rêver un petit peu.