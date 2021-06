Square Enix annonce un anime Legend of Mana: The Teardrop Crystal

Vous n’étiez peut-être pas au courant mais cette nuit s’est déroulé un livestream consacré à la franchise Mana pour célébrer son 30ème anniversaire. On a par exemple appris l’arrivée sur mobile de Trials of Mana mais aussi qu’un nouvel épisode était en développement. La série ne va pas seulement se contenter du jeu vidéo et va attaquer le petit écran avec un anime Legend of Mana: The Teardrop Crystal. Eh oui.

Un anime dans l’univers de Legend of Mana

Square Enix a donc officialisé une série d’animation pour Legend of Mana intitulée The Teardrop Crystal. Pour l’instant, hormis un site officiel, et quelques détails, on ne sait pas grand chose. On apprend tout de même que celle-ci sera produite par Warner Bros. Japan et animée par Graphinica (Muv-Luv Alternative, Hello World, Juni Taisen: Zodiac War) en collaboration avec Yokohama Animation Lab (Lapis Re:Lights, Magatsu Wahrheit -Zuerst-, Miru Tights).

Le producteur de la franchise Mana, Masaru Oyamada, a cependant déclaré que le projet d’animation avait été présenté très tôt, puisque la remasterisation de Legend of Mana (qui vient de sortir) n’était même pas en discussion. Il explique également que lorsqu’il a participé à la réunion où le projet lui a été présenté, il y était allé sans forcément être emballé, mais que « lorsque M. Yawata de Warner Bros. Japan a présenté avec passion le projet d’animation Legend of Mana avec tant d’amour, j’ai réalisé que je devais créer le jeu dès que possible ».

L’engouement s’est donc crée autour de cette table et Oyamada-san sous-entend que c’est de cette manière que le remaster est né. Il termine en rassurant la communauté : « Fans de Legend of Mana, soyez assurés. Les personnes impliquées dans le projet ont toujours le même amour pour la série qu’à l’époque ».

On peut donc placer quelques espoirs dans cette production. Pour l’instant, l’anime Legend of Mana: The Teardrop Crystal n’a pas encore de date de sortie. On ne sait pas non plus sur quelles chaînes japonaises il sera diffusé, même si on imagine que Tokyo MX, BS11 ou pourquoi pas MBS seront dans le coup. Croisons les doigts pour qu’il arrive en Europe via l’une des plateformes de streaming légales.