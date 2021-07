Legend of Mana est un J-rpg pouvant se montrer parfois très évasif sur la manière d’accomplir les différentes quêtes qui le composent. D’autres fois, ce n’est pas le cheminement qui pose problème, mais le fait de devoir faire travailler sa matière grise. C’est le cas de l’événement « La lumière des esprits ».

Legend of Mana : la lumière des esprits

Cet événement se déclenche dans la ville de Lumina, que vous débloquerez rapidement en progressant dans le jeu. Cette ville n’est composée que de quelques tableaux, à savoir la zone de l’entrée, celle où se trouve le magasin de lampes, et la zone de la taverne, à droite. Commencez par aller au magasin de lampes, en haut, pour déclencher l’événement en parlant à la vendeuse. Après la scène, sortez et parler à Gilbert, le PNJ que vous venez de rencontrer.

Il vous remettra les lampes (après avoir choisi l’option « aller les vendre« , vous laissant vous débrouiller par vous-même. Commencez par aller faire un tour du côté de la taverne, dans la partie gauche de la ville. En haut se trouve un étrange personnage à tête de puzzle qui vous apprendra le langage campagnol. A la fin de sa conversation, répondez « Dub ! ». Cela fait, il vous faudra trouver et convaincre 3 campagnols d’acheter les lampes.

Commencez par celui se trouvant près du PNJ puzzle, et donnez lui les réponses suivantes :

« Dud ! »

« Dud ! »

« Dub ! »

« Dada dadda ? »

Descendez en restant sur le même écran et parlez au deuxième campagnol. Répondrez comme ceci :

« Dub ! »

« Dud ! »

« Dud ! »

« Dub ! »

« Dada dadda ! »

Enfin, retournez à l’entrée de la ville pour discuter avec le dernier campagnol. Celui-ci est parfois camouflé par la partie en bas à droite du décors. Parlez lui et répondez :

« Dud ! »

« Dud ! »

« Dub ! »

« Dada dadda ! »

Cela fait, retournez voir Gilbert et suivez-le dans la boutique de lampe. Après la scène, ressortez et parlez aux PNJ. Retournez ensuite dans la boutique et parlez à la vendeuse pour clôturer l’événement.

Terminer cette quêtes vous permettra d’obtenir deux nouvelles reliques et ainsi d’explorer de nouveaux horizons. D’autres astuces pour Legend of Mana seront disponibles juste ici.