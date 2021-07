Square Enix annonce Fullmetal Alchemist Mobile et dévoilera plus de détails cet hiver

La licence Fullmetal Alchemist fête déjà ses 20 ans, et pour l’occasion, Square Enix a organisé un livestream spécial pour dévoiler quelques annonces. Etant donné que l’éditeur s’occupe aussi de la distribution du manga au Japon, on s’attendait surtout à ce que l’événement ne contienne que des annonces liées à ce dernier, et pas de jeux vidéo, mais Fullmetal Alchemist Mobile a tout de même été brièvement présenté.

Des détails pour cet hiver

Malheureusement, peu de détails sont connus pour ce Fullmetal Alchemist Mobile, qui n’a dévoilé qu’un teaser qui n’avait aucune image du jeu à présenter. Forcément, certains fans seront déçus d’apprendre qu’aucun jeu console n’est au programme, mais on se consolera tout de même avec ce jeu mobile à destination des plateformes iOS et Android.

Pour en savoir plus, il faudra attendre cet hiver, où davantage d’informations seront partagées. Encore un peu de patience donc, mais les frères Elric et les autres arriveront prochainement sur mobiles.