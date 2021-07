Square Enix tiendra un livestream Fullmetal Alchemist le 12 juillet

Les adaptations en jeu vidéo de grosses licences de manga et/ou d’anime sont souvent légion, en atteste la future annonce One Piece du côté de Bandai Namco. Cependant, certains fans attendent encore avec impatience des adaptations dignes de ce nom pour certains grands noms et Fullmetal Alchemist en fait bien évidemment partie.

Un futur jeu en préparation ?

Attention tout de même à ne pas trop s’exciter, bien que l’annonce ait de quoi titiller celles et ceux qui ont adoré l’épopée des frères Elric : Square Enix tiendra un livestream pour fêter le 20ème anniversaire de Fullmetal Alchemist le 12 juillet aux alentours de 13 heures. L’éditeur promet « quelques annonces majeures » au cours de cette présentation en direct et des cadeaux pour les fans.

Cependant, on vous met en garde pour ne pas être trop hypé. Il faut rappeler que Square Enix en est l’éditeur et s’était occupé de la publication du manga à l’époque sur le territoire japonais. De plus, c’est à cette date que sortira le mensuel du Monthly Shonen Gangan, un magazine publié par Square Enix. Il est donc tout à fait probable (si ce n’est quasiment sûr) que ce livestream consacré à Fullmetal Alchemist ne concerne que le manga.

Les fans seront tout de même aux anges puisqu’il est fort probable que parmi les annonces, on ait droit à un nouveau projet dans l’univers de FMA, comme une suite ou un spin-off qui suit les aventures d’un des personnages iconiques ou une adaptation en anime d’un projet de Hiromu Arakawa, ce qui serait une belle façon de célébrer le 20ème anniversaire. Quant à une adaptation en jeu vidéo, on croise fort les doigts, mais on restera modéré, il ne faut pas créer trop d’engouement et d’attente autour d’une annonce qui n’arrivera sans doute jamais.