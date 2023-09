Spy x Family sera adapté en jeu vidéo avec le relaxant Spy x Anya: Operation Memories

Vivez la vie d’Anya

Cette adaptation prend le pari de nous glisser dans la peau d’Anya, la jeune télépathe de cette famille pas comme les autres, dans un jeu où elle devra récolter des souvenirs via plusieurs photos dans le but de créer un journal et d’obtenir une bonne note à son école.

On vivra donc sa vie d’écolière à Eden avec ses camarades, avant qu’elle rentre auprès de ses parents adoptifs le soir pour passer un peu de temps en famille, le tout via plusieurs activités et mini-jeux. Notre troupe partira aussi en voyage à la plage ou en visite dans des musées, des endroits parfaits pour prendre de jolies photos. Chaque personnage aura aussi droit à plusieurs costumes, pour varier un peu les clichés.

Une drôle d’expérience qui sortira sur Nintendo Switch dans le courant de l’année 2024, sans date plus précise.