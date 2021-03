Spider-Man : Miles Morales dévoile sa préquelle en roman

Spider-Man : Miles Morales est l’un des grands succès de 2020 et a permis de mettre la lumière sur le personnage de Miles Morales, très apprécié au sein de l’univers du Tisseur. Le spin-off de Marvel’s Spider-Man continue d’explorer son héros avec une préquelle, qui prendra cette fois-ci la forme d’un roman.

Du comics au jeu puis au roman

Les mauvaises langues diront que la vraie préquelle de Spider-Man : Miles Morales est logiquement Marvel’s Spider-Man, mais cette nouvelle histoire permettra d’approfondir encore plus le personnages de Miles Morales avec une aventure inédite.

Intitulé Spider-Man Miles Morales Dans l’ombre du Vautour, le roman nous racontera donc comment Peter et Miles ont fait face au Vautour tandis que Miles apprenait à maitriser ses pouvoirs, tout en portant encore le deuil de son père suite à la mort de ce dernier. Le livre comptera 304 pages et sera commercialisé au prix de 14,95 €.

Il est écrit par Brittney Morris, connue pour ses romans SLAY et The Cost of Knowing. La sortie est prévue pour le 7 avril prochain dans toutes vos libraires ou sur les sites de ventes en ligne.