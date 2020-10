Marvel’s Spider-Man : Miles Morales vient de passer gold

Avec le lancement des nouvelles consoles et tous les jeux qui vont se bousculer dans les premières semaines de novembre, vous allez beaucoup entendre parler de titres qui passent gold. Après Cyberpunk 2077, c’est au tour de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales d’atteindre ce fameux stade.

We are pleased to announce that #MilesMoralesPS5 and #MilesMoralesPS4 have Gone Gold and will be sneaking into your hearts globally on November 12th! #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/YSrtL2pE6h

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 9, 2020