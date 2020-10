Cyberpunk 2077 est passé gold, le jeu n’aura plus de retard

On l’attendait pour la première moitié de l’année, puis pour septembre, avant que Cyberpunk 2077 fixe sa date de sortie au 19 novembre 2020, soit le même jour que la sortie de la PS5 chez nous. Et visiblement, cette fois-ci, cette date sera définitive puisque le studio a annoncé que le jeu venait de passer gold.

Pas de délai à prévoir

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀 See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020

Rien d’étonnant lorsque l’on sait que le jeu a entamé sa phase de communication massive avec une nouvelle publicité pour le grand public, mettant en scène Keanu Reeves.

Avec cela, le jeu est maintenant prêt à sortir et ne nous fera pas attendre plus longtemps. Une excellente nouvelle pour les fans, qui avaient peur de voir le jeu une nouvelle fois décalé. Il ne faut cependant pas oublier que derrière cette heureuse annonce, les développeurs de CD Projekt Red continuent leur crunch intensif jusqu’à la sortie, histoire de fixer les derniers détails, notamment en cas de mise à jour day one.

Cyberpunk 2077 sera donc disponible dès le 19 novembre sur PC, PS4, Xbox One, Stadia, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X | S. Le titre est toujours disponible en précommande :