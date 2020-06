Spellbreak sortira également Xbox One et Nintendo Switch

Spellbreak, le titre développé par Proletariat, qui est actuellement en bêta sur PC et PlayStation 4 arrivera finalement également sur Xbox One et Nintendo Switch. Ce battle-royale sous la forme d’un RPG ne dispose pas encore d’une date de sortie précise.

RPG Battle-Royale

Le Fortnite dans un pur style fantasy vous jettera dans l’arène avec d’autres joueurs où les éléments vous permettront de survivre et d’être le dernier debout. Le feu, la glace, le poison ou encore le vent seront autant de magies différentes qui vous pourrez utiliser contre vos adversaires.

En phase de bêta fermée actuellement, le seul moyen d’y accéder est d’acheter l’un des packs fondateurs (à 49,99€, 79,99€, et 119,99€ tout de même) à cette adresse. Le jeu sera cross-play et est régulièrement mis à jour afin de permettre un meilleur équilibrage.