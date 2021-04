Spellbreak : Le Chapitre 2 appelé La Fracture est disponible, les détails

Lancé sans trop faire de bruit en septembre dernier, Spellbreak continue son petit bout de chemin avec le lancement d’une nouvelle saison. Le battle royale centré sur la magie accueille cette semaine son Chapitre 2 : La Fracture et déploie quelques nouveautés avec notamment un nouveau mode de jeu et d’autres joyeusetés.

Rejoignez la Fracture

Développé par Proletariat, Spellbreak est un battle royale qui prend place dans un univers d’heroic fantasy où les pétoires laissent la place à la magie. Ce Chapitre 2, apporte toutes les nouveautés que l’on peut connaître lors du déploiement d’une nouvelle saison : améliorations diverses, nouveaux objets, récompenses cosmétiques et j’en passe.

Mais ce chapitre La Fracture permet également d’apporter d’autres ajouts : on y retrouve le Mode Dominion, où deux équipes de cinq joueurs pourront s’affronter où l’objectif sera de contrôler trois zones pour accumuler des points. Des PNJ y font tomber des objets afin de vous rendre plus puissant.

Les amoureux de la compétition pourront désormais se lancer dans des ligues classés et collecter des badges exclusifs et l’histoire débutée lors de la première saison va continuer ici. On nous promet 12 semaines de quêtes gratuites pour découvrir un peu plus en profondeur le lore du jeu.

Cette nouvelle saison est d’ores et déjà disponible. Quant à Spellbreak, il est accessible gratuitement sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.