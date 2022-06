Spellbreak : Proletariat Inc. met un terme au développement du battle royale

Disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch depuis 2020, Spellbreak est un des nombreux titres qui ont tenté de surfer sur la vague à succès des battle royale ces dernières années. Mais face à la féroce concurrence de ce secteur menée de main de maitre par le trio Fortnite, Apex Legends et PUBG, difficile de s’y faire une place sur le long terme. C’est donc sans réelle surprise que Proletariat Inc. a annoncé hier mettre fin au développement de sa production.

Fermeture des serveurs début 2023

Dans un message publié sur le site officiel du jeu, l’équipe de développement a tenu à remercier les « millions de joueurs qui ont rejoint les Hollow Lands depuis 2018. Ça a été un voyage incroyable. Notre vision était de créer un nouveau jeu d’action et de magie multijoueur avec une personnalisation exceptionnelle, des mouvements et des classes qui donneraient aux joueurs la possibilité de libérer le mage de combat qui est en eux. »

Le studio américain a également ajouté ceci : « Spellbreak était un projet ambitieux qui a vu notre équipe repousser de nouvelles limites en matière de conception et de développement et nous sommes ravis de continuer à innover en créant de nouveaux titres à l’avenir. »

Pour ceux et celles qui souhaitent encore profiter un peu du titre, notez que les serveurs fermeront début 2023.