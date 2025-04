Space Adventure Cobra: The Awakening montre enfin du gameplay dans une première vidéo

Le contenu des éditions numériques se précise

Quelques images in-game de Space Adventure Cobra: The Awakening avaient été montrées par le passé, mais c’est avec une bande-annonce de gameplay plus conséquente que Microids est prêt à reparler de cette adaptation aussi crainte qu’attendue. Elle nous montre qu’en plus du célèbre protagoniste, il sera possible de jouer avec d’autres personnages comme Lady et Jane, que l’on peut voir ici en action.

L’éditeur français en profite pour indiquer que le jeu aura droit à plusieurs éditions numériques, à commencer par une édition Gold qui comprendra le jeu, un skin et une mission supplémentaire « La roulette de la Mort ». Même contenu pour l’édition Deluxe Digital qui comprendra également un artbook à télécharger ainsi que la bande-son du jeu.

Pour rappel, Space Adventure Cobra: The Awakening sortira le 26 août prochain, sur PC (Steam, Epic Games Store et GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.